Sabato 11 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraBonomi, Fiera Milano strategica per Milano-Cortina 2026
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Bonomi, Fiera Milano strategica per Milano-Cortina 2026

Bonomi, Fiera Milano strategica per Milano-Cortina 2026

'Siamo motore di trasformazione urbana'

'Siamo motore di trasformazione urbana'

'Siamo motore di trasformazione urbana'

"Fiera Milano non è solo un centro espositivo, ma una vera piattaforma abilitante, capace di attivare reti, attrarre investimenti e generare impatti strutturali su scala territoriale e nazionale". Così il Presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, in occasione di Smart City Italia 2025, l'evento organizzato dal quotidiano Il Foglio.

"Ogni evento - aggiunge - è un laboratorio di innovazione e un acceleratore di progettualità per l'area metropolitana". Tra i progetti più emblematici citati dal Presidente, spicca il contributo diretto di Fiera Milano alla realizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I padiglioni del quartiere fieristico ospiteranno infatti alcune delle competizioni olimpiche, ma il loro valore va ben oltre il calendario sportivo.

"Non si tratta di un intervento temporaneo. Gli spazi olimpici sono stati progettati per durare, per essere restituiti alla comunità e diventare parte integrante dell'infrastruttura culturale e sportiva del territorio", ha sottolineato Bonomi. "Le Olimpiadi sono per noi un'occasione concreta di rigenerazione urbana, un'eredità positiva per la città e un simbolo del nostro impegno verso una sostenibilità che sia ambientale, sociale e di lungo periodo".

Bonomi ha anche ricordato che l'innovazione non può prescindere dalla costruzione di ecosistemi stabili e duraturi nel tempo, capaci di mettere in rete imprese, istituzioni, territori e capitale umano. "L'Italia è ancora classificata tra gli innovatori moderati in Europa. Fiera Milano vuole contribuire a colmare questo gap offrendo non solo infrastrutture, ma anche contesti di confronto e collaborazione intersettoriale, continui e accessibili".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata