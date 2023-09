Bonomi, eccellenza dell'industria nautica italiana

Ogni anno il Salone Nautico di Genova ci stupisce con uno spettacolo incredibile, un insieme di emozioni che rappresentano l'eccellenza dell'industria nautica italiana. Ne è convinto il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che all'inaugurazione del 63° Salone Nautico Internazionale di Genova ha sottolineato come questo settore, a differenza di altri che stanno rallentando a causa del commercio mondiale, stia andando a gonfie vele. Un'industria che sa coniugare bellezza, innovazione, design, ricerca e soluzioni avveniristiche di sostenibilità ambientale. Bonomi ha poi aggiunto che non è un caso se sulla nave più bella del mondo, la Amerigo Vespucci, il motto sia "non chi comincia ma chi persevera": uno spirito indomito che rappresenta l'eccellenza italiana. I risultati dell'industria nautica italiana sono frutto della tenacia e della determinazione degli imprenditori, come dimostrato dall'apertura del Salone Nautico di Genova nel 2020, quando tutto il mondo chiudeva. Confindustria ha sempre creduto nel settore della nautica, tanto da dedicarle una vicepresidenza, e ha accolto con entusiasmo la decisione del Governo di puntare sull'economia del mare con il Ministro Musumeci. L'economia del mare, ha concluso Bonomi, è un settore che tiene insieme tutto il Paese, anche il Mezzogiorno, dove il 45% delle imprese nautiche italiane e un terzo degli addetti sono presenti.