Bond di Dolomiti Energia Holding raccoglie 300 milioni in 24 ore

Dolomiti Energia Holding annuncia con soddisfazione l'emissione del suo primo prestito obbligazionario destinato anche al pubblico retail. Il Green Bond, offerto dal 29 settembre ha registrato un forte interesse da parte di investitori istituzionali e piccoli risparmiatori. La raccolta ha raggiunto i 300 milioni di euro in poco più di 24 ore, con una richiesta che ha superato di gran lunga l'offerta. Il Green Bond inizialmente offerto per un ammontare di duecento milioni di euro visto il grande interesse è stato presto incrementato fino a trecento milioni di euro. L'offerta è stata quindi chiusa anticipatamente già martedì 30 settembre a seguito del raggiungimento di ordini per l'intero ammontare di trecento milioni di euro. Il Green Bond, senior non garantito, non convertibile e non subordinato, avrà una durata di 5 anni. Complessivamente sono state collocate obbligazioni per l'importo complessivo di 300 milioni di euro, rappresentate da 300.000 obbligazioni con una denominazione di 1.000 euro, ad un prezzo di emissione pari al 100% dell'ammontare nominale. I proventi lordi dell'offerta saranno pari, a seguito dell'emissione delle obbligazioni, a 300 milioni di euro.

La data di emissione del Green Bond, nonché la data da cui il Green Bond inizierà a maturare interessi, sarà il 9 ottobre 2025. Il tasso di interesse applicabile al Green Bond è pari al 3,50 per cento per anno. Gli interessi saranno corrisposti su base posticipata con cadenza semestrale il 9 aprile e 9 ottobre di ciascun anno, a partire dal 9 aprile 2026. Al Green Bond è atteso venga assegnato, da parte di Fitch, un rating pari a BBB+ in linea con quello ricevuto recentemente da Dolomiti Energia Holding. Il Green Bond è destinato a finanziare o rifinanziare gli investimenti sostenibili del Gruppo, in linea con i criteri stabiliti nel Green Financing Framework recentemente pubblicato. L'emissione permetterà anche di rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo nel lungo periodo.