Bonaccini, Italia preoccupata, ripiegata su sé stessa

Francamente sono molto preoccupato per il futuro del nostro Paese: non vedo scelte adeguate ai bisogni che ha l'Italia, primi tra tutti gli investimenti. Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia-Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, durante la prima giornata degli Stati Generali della Ripartenza organizzati dall'Osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia a palazzo della Residenza a Bologna. La stima di crescita è stata dimezzata sia dal governo sia dai più importanti centri studi, come quello di Confindustria e le istituzioni europee, e ciò porterà il prossimo anno il Paese a crescere molto meno di quanto si pensasse. A influire sulla ripresa ci sono anche la guerra in Ucraina, l'inflazione, la crescita dei costi delle materie prime e la stagnazione in Germania, che ha un impatto negativo sull'export di molti Paesi, tra cui l'Italia. Secondo Bonaccini, non essendo un'economista, l'unica leva per far ripartire lavoro e impresa è quella degli investimenti. L'obiettivo dell'Osservatorio economico e sociale Riparte l'Italia e degli Stati Generali della Ripartenza, ha sottolineato il presidente del Comitato d'indirizzo dell'Osservatorio, Luigi Balestra, è quello di creare un polo di aggregazione che sappia dialogare superando le visioni unilateralistiche e creare confronto perché ci si trova di fronte alla necessità di effettuare delle scelte fondamentali per il progresso e lo sviluppo del Paese. Bonaccini ha poi aggiunto che l'idea del dialogo è assolutamente da privilegiare rispetto agli obiettivi che l'Italia si deve prefiggere di realizzare nel breve, medio e lungo periodo.