Bombassei, "Brembo-Pirelli" solo un'idea, niente di concreto

I giornali stanno stimolando alcune considerazioni riguardo alle possibili nozze tra Brembo e Pirelli, ma secondo Alberto Bombassei, presidente emerito e fondatore di Brembo, al momento non c'è nulla di serio. Bombassei, amico di Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, ha affermato che i due settori sono vicini nel business, freni e pneumatici, e che si aggiunge anche il fatto che i loro business valgono anche per l'elettrico. Tronchetti Provera ha poi aggiunto che Brembo è una bellissima azienda italiana, ma che al momento non c'è niente di concreto. Infine, ha concluso dicendo che Pirelli sta cercando di trovare percorsi in cui si crea valore insieme, ma al momento non c'è nulla.