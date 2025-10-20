Bombardieri, riforma Fornero uno scempio,serve controriforma

"In Manovra sulle pensioni non è stato fatto nulla. Si è peggiorata la situazione. Inoltre non sono state date risposte alle nostre rivendicazioni, una per tutte Opzione donna". Così il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri rispondendo a margine della sigla dell'accordo con Fondazione di Roma a sostegno delle famiglie delle vittime del lavoro.

"Parliamo di pensione solo quando c'è la manovra, invece dovremmo parlare di pensioni tutto l'anno attuando una riforma che faccia giustizia dello scempio fatto dalla Riforma Fornero" ha aggiunto.