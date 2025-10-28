Bombardieri, manovra?Lavoreremo per modificare cosa non convince

"Lavoreremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per provare a modificare" le scelte che non convincono. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, parlando di manovra a margine di un incontro per gli 80 anni della Camera confederale del lavoro Uil di Trieste.

"Sulla manovra ci convince il fatto che questa volta ci sia stato un confronto rispetto al passato - ha chiarito Bombardieri - il governo non si è presentato con un pacchetto già chiuso e determinato, c'è stata la possibilità di discutere. E ci convince il fatto che sia stata accolta una nostra proposta che riguarda la detassazione degli aumenti contrattuali e delle risorse aggiuntive per interventi sui contratti pubblici".

"Non ci convince invece - ha puntualizzato - la rottamazione delle cartelle esattoriali perché in questo Paese passa un principio per il quale chi non paga le tasse alla fine trova una scappatoia. Noi invece continuiamo a dire che in questo Paese l'Irpef è versato da lavoratori dipendenti e pensionati e bisogna in qualche modo trovare una progressività prevista dalla Costituzione anche per chi paga le tasse". Inoltre "non ci convince tutto quello che è stato deciso sulle pensioni: si allontana la possibilità di andare prima in pensione, soprattutto per chi fa lavori usuranti; non si affronta il tema strutturale di non considerare allo stesso modo tutti i lavori; si peggiorano le condizioni delle donne, viene ancora esclusa la possibilità di recuperare Opzione donna". "Tutto questo ovviamente non ci convince - ha concluso - lavoreremo per provare a modificare queste scelte".