Bombardieri, 'condono fiscale insulto a cittadini onesti'

"Si sta discutendo di una riforma del fisco nella quale si decide di fare un ulteriore condono per chi non ha pagato le tasse, dando loro la possibilità di pagarli in dieci anni e con 108 rate. Io penso che questo sia un insulto a chi paga le tasse tutti i mesi. Per questo chiediamo al governo di non seguire questa strada, ma invece di investire quelle risorse detassando gli aumenti contrattuali". Lo ha detto a Cagliari il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri parlando della Manovra del governo a margine di un convegno sulla transizione energetica.