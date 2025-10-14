Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione Castel D'AzzanoTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraBombardieri, 'condono fiscale insulto a cittadini onesti'
14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Bombardieri, 'condono fiscale insulto a cittadini onesti'

Bombardieri, 'condono fiscale insulto a cittadini onesti'

Leader Uil, 'chiediamo al governo di non seguire questa strada'

Leader Uil, 'chiediamo al governo di non seguire questa strada'

Leader Uil, 'chiediamo al governo di non seguire questa strada'

"Si sta discutendo di una riforma del fisco nella quale si decide di fare un ulteriore condono per chi non ha pagato le tasse, dando loro la possibilità di pagarli in dieci anni e con 108 rate. Io penso che questo sia un insulto a chi paga le tasse tutti i mesi. Per questo chiediamo al governo di non seguire questa strada, ma invece di investire quelle risorse detassando gli aumenti contrattuali". Lo ha detto a Cagliari il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri parlando della Manovra del governo a margine di un convegno sulla transizione energetica.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RiformaTasse