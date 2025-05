Bologna, Milano e Torino guidano l'EY Smart City Index 2025 in Italia

Bologna, Milano e Torino si confermano le città più smart d'Italia, posizionandosi sul podio dell'EY Smart City Index 2025, la classifica stilata tra 109 città italiane capoluogo in base allo sviluppo in termini di transizione ecologica, transizione digitale e inclusione sociale. La classifica continua con Venezia, Roma, Trento, Cagliari, Modena, Reggio Emilia e Firenze.

Il livello di innovazione urbana delle città, viene misurato attraverso 323 indicatori, che coprono tutti gli aspetti relativi alle Smart Cities, suddivisi in due macrocategorie: "Readiness" (le iniziative e gli investimenti pubblici e privati degli stakeholder, al fine di rendere disponibili infrastrutture e servizi) e "Comportamenti dei cittadini", fornendo una fotografia dell'ecosistema urbano italiano in piena evoluzione, sotto la spinta del Pnrr.

"Il significativo miglioramento delle città italiane negli ultimi tre anni, evidenziato dall'EY Smart City Index 2025, è un chiaro segnale dell'efficacia degli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità finanziati dai fondi europei", spiega Dario Bergamo, Italy Government & Infrastructure market leader di Ey. "Migliorano molto anche le città metropolitane del Mezzogiorno, come Cagliari, Bari e Palermo, guadagnando rispettivamente 12, 17 e 19 posizioni, grazie a un aumento del 22,7% nella readiness digitale. In generale, si registrano importanti avanzamenti nelle città che hanno promosso la creazione delle Case delle Tecnologie Emergenti, luoghi di innovazione e sperimentazione sostenuti dagli investimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy".

L'analisi rivela un significativo miglioramento delle città rispetto alla precedente edizione del 2022. Questo progresso è attribuito agli investimenti specifici sulla trasformazione digitale (grazie a ultra-broadband, IoT, servizi on-line), la transizione ecologica e l'inclusione sociale, finanziati dai fondi europei e dal Programma Pon Metro.

Tra le città più piccole sotto gli 80.000 abitanti quelle più smart sono Pavia, Pordenone e Matera, seguite da Belluno, Oristano, Aosta, Fermo, Cuneo, Mantova, Macerata, che mostrano come punto di forza la transizione ecologica. Le città piccole occupano le posizioni oltre la ventesima posizione nella classifica generale, in alcuni casi con un recupero significativo rispetto all'edizione precedente (fino a oltre 30 posizioni guadagnate).