Bollette luce, +8,8% nell'ultimo trimestre per i vulnerabili

Nell'ultimo trimestre del 2024 aumenterà dell'8,8% la bolletta elettrica per gli utenti vulnerabili (a basso reddito, anziani, in zone disagiate), 3,4 milioni di famiglie, per le quali la tariffa è fissata dall'autorità publica per l'energia, l'Arera. Lo rende noto la stessa autorità in un comunicato. La variazione per il prossimo trimestre è principalmente dovuta all'atteso aumento dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità, in conseguenza dell'incremento delle quotazioni del gas, che si registra storicamente in vista dei mesi più freddi.