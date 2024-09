Bollette del gas, +6% ad agosto per gli utenti fragili

Per il mese di agosto 2024, il prezzo del gas per il cliente fragile sul mercato tutelato è pari a 113,10 centesimi di euro per metro cubo, +6% su luglio. Lo rende noto l'Arera, l'agenzia pubblica per l'energia. L'aumento è dovuto al fatto che ad agosto le quotazioni del metano all'ingrosso sono salite rispetto a luglio. Il prezzo della sola materia prima gas per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità è pari a 40,54 euro al Megawattora.