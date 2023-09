Bolletta elettrica +18,6% nel trimestre, aumento netto

L'Arera comunica che la bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo in tutela aumenterà del 18,6% nel quarto trimestre 2023, con una tariffa di 28,29 centesimi di euro al kWh, che rappresenta un calo del 57% rispetto ai 66,01 cent del quarto trimestre 2022. Da ottobre a dicembre prossimi, inoltre, sarà erogato un contributo straordinario, crescente in base al numero dei componenti familiari, che sarà automaticamente dato a chi già riceve il bonus elettrico, cioè le famiglie con un livello Isee fino a 15.000 euro (30.000 euro per le famiglie numerose), per un valore totale di 300 milioni di euro. La misura è stata approvata dal Cdm lo scorso 25 settembre.