Bolletta del gas, Tabarelli prevede aumento dell'8%

Domani è previsto un aumento dell'8% della tariffa del gas di ottobre sul mercato tutelato, pari a 1,02 euro al metro cubo, rispetto a settembre. Secondo quanto dichiarato all'ANSA dal presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, una famiglia tipo che consuma 1400 metri cubi all'anno dovrà sostenere una maggior spesa di 105 euro all'anno. Nel pomeriggio di domani l'Arera, l'autorità pubblica che fissa le tariffe di luce e gas sul mercato tutelato, che riguarda un terzo degli utenti, renderà nota la tariffa del metano per le bollette di ottobre. Tabarelli ha spiegato che l'aumento del prezzo del gas è stato determinato dai primi freddi, dal nervosismo per Gaza, dagli scioperi in Australia, dal sabotaggio al gasdotto in Finlandia e da un po' di speculazione. Tuttavia, per il prossimo mese, ai primi di dicembre, si prevede un calo della tariffa, poiché le riserve sono piene, il clima è mite, la guerra a Gaza non crea problemi alle forniture, la domanda è calata a causa della crisi economica, la Russia non ha chiuso i tubi e l'eolico nel Mare del Nord e l'idroelettrico sulle Alpi hanno aumentato la produzione.