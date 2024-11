Bnp rafforza il suo impegno nel Mia Photo Fair

Bnp Paribas rafforza il suo impegno nel Mia Photo Fair, la kermesse internazionale dedicata alla fotografia in Italia si svolgerà da giovedì 20 marzo a domenica 23 marzo 2025 negli spazi di Superstudio Più, in via Tortona a Milano. La Banca, main sponsor dal 2012, da quest'anno diventa title sponsor e l'edizione 2025 della fiera, organizzata da Fiere di Parma e diretta per il secondo anno da Francesca Malgara, da oggi assume il nuovo nome "Mia Photo Fair BNP Paribas". Per Elena Goitini, Amministratore Delegato Bnl e Responsabile BNP Paribas per l'Italia: "Essere title sponsor significa firmare con il nostro nome questa importante manifestazione, felici di impegnarci ancora di più nell'ulteriore sviluppo di un evento che, attraverso lo sguardo della fotografia, testimonia le evoluzioni della Società nel linguaggio universale dell'arte. Continueremo ad accompagnare Mia Photo Fair Bnp Paribas; ne condividiamo lo spirito internazionale, l'impegno per l'innovazione costante e la capacità di cogliere le trasformazioni del mondo che ci circonda; sono i valori del nostro Gruppo, la banca per un mondo che cambia".