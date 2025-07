Il gruppo bancario francese Bnp Paribas chiude il secondo trimestre con un utile netto in calo del 4% a 3,258 miliardi di euro rispetto allo stesso trimestre 2024 quando beneficiava di una tassazione più favorevole negli Usa. I ricavi sono saliti del 2,5% a 12,5 miliardi di euro. Per l'intero 2025 il gruppo prevede una crescita dell'utile netto a 12,2 miliardi, in linea con le previsioni.