Bnl, utile lordo secondo trimestre balza del 37% a 185 milioni

Bnl banca commerciale (gruppo Bnp Paribas) mette a segno un utile pre tasse di 185 milioni di euro, in forte crescita (+37%) rispetto allo stesso trimestre 2024. E' quanto si legge nella nota sui risultati del gruppo secondo cui la crescita è stata caratterizzata "da un incremento della redditività, grazie al contenimento dei costi e del costo del rischio, nonostante la pressione sui ricavi".

I depositi sono in calo dell'1,5% (in particolare nel segmento imprese, in un mercato concorrenziale, così come gli impieghi (-0,8%). "Il trimestre è caratterizzato da una buona tenuta dei crediti alle imprese, ampiamente compensata dal calo dei mutui" sottolinea la banca.

La raccolta indiretta (assicurazioni sulla vita, fondi comuni e raccolta amministrata) cresce del 4,7%. Il margine di intermediazione19, pari a 690 milioni, è in calo del 4,6%, Il margine di interesse è in diminuzione, "a causa della pressione concorrenziale sui margini dei depositi e dei mutui". In deciso calo i costi operativi (-12,4%). Con 69 milioni, il costo del rischio è in calo e si attesta a 38 punti base in rapporto agli impieghi alla clientela.