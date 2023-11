Bnl, rinnovo contratto bancari al più presto

"Come Bnl abbiamo dato mandato al Casl dell'Abi per negoziare, posso dire che l'intenzione è quella" di firmare il rinnovo del contratto dei bancari "in fretta e lo vorremmo fare il prima possibile". Lo afferma l'ad di Bnl Elena Goitini a margine della presentazione del progetto 'Inclucity dedicato all'inclusione sociale nelle periferie. Le trattative fra Abi e sindacati sono alla fase finale e nei prossimi incontri del 23-24 novembre potrebbe arrivare la firma. Per l'ad "la parte econonica", con la richiesta di 435 euro di aumento, "non è in discussione ma vorremmo che andasse andasse a braccetto con strumenti che ci permettano di essere più flessibili in maniera tale da essere più competitivi". Secondo Goitini, per la quale occorre dare priorità ai redditi pù bassi con interventi progressivi, anche "la parte normativa del contratto è importante e occorre monitorarla in termini dinamici perchè il dinamismo rende competitivo il nostro settore rispetto ad altri, affini, che ci fanno concorrenza. La capacità di difendere la competitivà del settore - ha concluso - passa anche per la capacità di recuperare la flessibilità Questo è uno snodo cruciale".