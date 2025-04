Blackstone lancia Proxity: nuova piattaforma logistica paneuropea

Il fondo americano Blackstone punta sulla logistica in Europa e lancia Proxity, una nuova piattaforma per "fornire soluzioni di alta qualità e grande flessibilità ad una clientela diversificata nelle regioni metropolitane più dinamiche d'Europa". Proxity, spiega una nota, includerà inizialmente un portafoglio di circa 500 tra edifici ed aree di sviluppo logistico, per un totale di oltre sette milioni di metri quadrati di superficie affittabile, di proprietà di fondi immobiliari gestiti da Blackstone.

Con sede a Francoforte e guidata dall'amministratore delegato Guido Piñol, la nuova società opererà nei principali mercati dell'Europa continentale, dei Paesi nordici e dell'Irlanda, con l'obiettivo di espandere il proprio portafoglio. Jonas Kriebel entrerà a far parte del nuovo management team, in qualità di direttore finanziario. Yvo Postleb, ex Country Head Germany di Cushman & Wakefield, completerà il management team di Proxity e ricoprirà il ruolo di direttore operativo. La società dovrebbe essere pienamente operativa entro il 2026, con assunzioni in corso in Germania e in altri mercati europei.

"La logistica è uno dei temi d'investimento in cui abbiamo la maggiore fiducia a livello globale, il settore che continua a beneficiare dei suoi fondamentali a lungo termine estremamente favorevoli" sottolinea James Seppala, Head of Real Estate Europe di Blackstone. "Mentre le tendenze globali dell'e-commerce e della catena di approvvigionamento continuano a stimolare la domanda degli occupanti, siamo entusiasti dell'opportunità di creare una piattaforma veramente paneuropea che fornisca soluzioni logistiche personalizzate ai propri clienti. Con il supporto di Blackstone, siamo in una posizione ideale per investire capitali e favorire la crescita, anche attraverso il nostro ambizioso programma di sviluppo" aggiunge Piñol.