Blackrock, meglio bond europei dei Treasury, Italia in testa

Blackrock preferisce i titoli di Stato del Vecchio Continente ai Treasury americani e tra i bond europei mette Italia e Spagna in cima alle sue preferenze. "I rendimenti sono più interessanti in Europa che negli Stati Uniti" dove "un'inflazione resistente impedirà alla Federal Reserve di effettuare tagli significativi" anche se i rendimenti dei Treasury a lungo termine "potrebbero temporaneamente scendere, poiché i mercati scontano i tagli dei tassi in un contesto di mutevoli scenari", si legge nel commento settimanale di Blackrock investment instituite. Negli Usa inoltre "gli elevati deficit fiscali potrebbero indurre gli investitori a cercare un premio a termine maggiore, ovvero una compensazione per il rischio di detenere debito statunitense a lungo termine". La preferenza di Blackrock si sposta così sul debito europeo, su cui alza la valutazione da 'underweight' a 'neutral'. "I rendimenti sono attrattivi e il premio a termine si è alzato avvicinandosi alle nostre aspettative in relazione ai Treasury". Tra i titoli di Stato "preferiamo i bond periferici come per esempio l'Italia e la Spagna".