Black Friday, attenzione alle truffe, spesa media 100 euro con Revolut

Secondo un'indagine commissionata da Revolut, l'app finanziaria, su un campione di 1.000 italiani, emerge che la spesa media prevista per il Black Friday è di 100 euro, con i consumatori che si dimostrano attenti nell'acquistare solo oggetti funzionali di cui hanno bisogno. Il 71% delle persone prevede di spendere almeno 100 euro, mentre solo l'8% non prevede di spendere nulla. I più interessati sono gli italiani di età compresa tra 35 e 44 anni, con l'11% che afferma di voler spendere almeno 500 euro. Il 16% delle persone afferma di utilizzare principalmente il Black Friday per acquistare regali per altri e risparmiare del denaro, mentre il 21% preferisce questa occasione per regalarsi cose di cui non ha realmente bisogno e godersi l'idea di aver fatto un buon affare. Inoltre, c'è un 4% che approfitta del Black Friday per acquistare con gli sconti e rivendere poi con un buon margine. Tuttavia, gli entusiasti del Black Friday devono rimanere vigili, poiché secondo la Polizia Postale nel 2022 sono stati vittime di truffe oltre 15.000 consumatori italiani, a cui sono stati sottratti circa 115 milioni di euro.