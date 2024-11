Bitcoin oltre gli 80mila dollari, è record

Record storico per il bitcoin che ha superato oggi la soglia psicologica di 80mila dollari. La criptovaluta ha innescato la rincorsa nei giorni scorsi con il favore del risultato delle elezioni americane con la vittoria di Donald Trump e giovedì aveva toccato per la prima volta i 75mila dollari. Il neo rieletto presidente Usa, già a luglio aveva annunciato che in caso di vittoria avrebbe fatto degli Usa "la cripto capitale del pianeta e la superpotenza bitcoin del mondo".