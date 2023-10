Bilancio A2A, oltre 25 milioni generati in Fvg

Oltre 25 milioni il valore economico generato sul territorio, con un +56% rispetto al 2021. E 68 milioni di euro destinati al nuovo ciclo combinato a Monfalcone e alle attività di efficientamento del nucleo idroelettrico di Udine. Sono in sintesi i numeri del bilancio di sostenibilità territoriale del Friuli Venezia Giulia, riferito al 2022 di A2A, presentato da Lorenzo Giussani, direttore Generazione&Trading di A2A. La 7/a edizione del resoconto annuale riepiloga prestazioni ambientali, sociali ed economiche del gruppo in regione e piani per il futuro. I dati diffusi oggi "ci riempiono di soddisfazione - ha detto Giussani - e ci stimolano a fare sempre di più. Abbiamo accelerato gli investimenti in infrastrutture e impianti per la transizione energetica in questa regione". Guardando ai prossimi impegni, il gruppo ha sottoscritto un accordo con Volta Gestione Energie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Santa Maria la Longa e Pavia di Udine, previsto per il 2025. Avrà una capacità installata di 59 MW e una produzione prevista di 85 GWh/anno di energia elettrica, che permetterà di servire 30mila famiglie equivalenti evitando l'emissione di 36mila tonnellate di CO2. Tra le altre opere considerate strategiche per il territorio, A2A ha presentato un progetto per la riconversione della centrale termoelettrica di Monfalcone in un impianto a ciclo combinato ad altissima efficienza, alimentato a gas o in blending gas-idrogeno, per ridurre le emissioni di CO2 del 64%, approvato lo scorso febbraio dalla Giunta Regionale, che include quasi 20 milioni di euro dedicati alla riqualificazione urbana. Tra i numeri ricordati, ci sono anche 50 fornitori locali attivati, di cui il 66% micro o piccole imprese, per un importo degli ordini pari a 7,7 milioni di euro. Il gruppo ha investito in regione anche sui giovani. Attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono state erogate 40 ore certificate a più di 100 studenti, per apprendere le nuove competenze necessarie per le professioni nel settore energetico.