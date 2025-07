Bikeroom raccoglie 3 milioni per crescere ancora

Dopo aver raccolto 500.000 euro nel 2023, Bikeroom, società di vendita online di biciclette nuove e usate di alta gamma, ha chiuso un nuovo round di investimento da 3 milioni. L'operazione è stata sottoscritta dal fondo Azimut Eltif-venture capital-ALIcrowd1, che aveva già investito nei precedenti round, Vesper Holding e altri investitori con l'obiettivo di sostenere la forte crescita della piattaforma e scalare l'infrastruttura commerciale e tecnologica.

Matteo Maruzzi, co-founder e ceo, spiega che "Bikeroom cresce perché risolve problemi reali e strutturali del mondo del cycling: digitalizziamo i processi di vendita dei negozi specializzati, uniamo un mercato frammentato e offriamo un'esperienza d'acquisto premium per il cliente finale".

Denis Moretti, co-fondatore dell'azienda, sottolinea che "questo investimento apre un nuovo capitolo per Bikeroom. Il supporto degli investitori ci dà la spinta per accelerare nella visione di diventare il punto di riferimento globale per chi cerca bici di qualità, certificate e tracciabili".