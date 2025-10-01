Martedì 30 Settembre 2025

1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Big industria Ue, 'riforme subito, noi pronti a investire'

Big industria Ue, 'riforme subito, noi pronti a investire'

Da Airbus a Maersk e Asml, l'appello di 28 aziende ai leader

I big dell'industria europea lanciano un appello ai leader Ue e alla Commissione europea. Nel Copenaghen Pledge firmato a margine del vertice europeo, 28 grandi aziende - da Airbus a Maersk, passando per il gigante dei chip olandese Asml, Siemens e Thyssenkrupp - promettono un aumento degli investimenti del 50% entro il 2030, a patto che l'Europa faccia la sua parte tagliando burocrazia, rafforzando il mercato unico e creando un quadro regolatorio che premi innovazione e competitività nel solco dell'analisi di Mario Draghi. Energia, ricerca e sviluppo, IA, reti 5G e 6G e difesa sono i campi su cui i colossi intendono puntare.

