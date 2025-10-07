Lunedì 6 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Biazzo (Unindustria): 'Paese dimostri di credere nelle imprese
7 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Biazzo (Unindustria): 'Paese dimostri di credere nelle imprese

Possibile un piano da 10 miliardi l'anno se c'è volontà politica

Possibile un piano da 10 miliardi l'anno se c'è volontà politica

Possibile un piano da 10 miliardi l'anno se c'è volontà politica

"Il Governo e il Paese devono dimostrare di credere con i fatti nelle capacità delle imprese di guidare lo sviluppo e costruire nuove leadership industriali", come con "interventi rapidi sul costo dell'energia", o anche "un impegno deciso sulle semplificazioni", dice il presidente di Unindustria, l'associazione di Confindustria degli industriali del Lazio, Giuseppe Biazzo. Con la sua relazione all'assemblea annuale, avverte: "Oggi serve un nuovo salto in avanti degli investimenti"; con gli incentivi in scadenza, come Transizione 5.0 frenata da "un meccanismo troppo complesso", oggi "per portare avanti progetti coraggiosi le imprese hanno bisogno di incentivi certi e veloci". E' la linea del "piano industriale che Confindustria chiede al Governo" con la manovra, anche per reggere il passo con i nostri competitor europei che, come Francia e Germania, hanno stanziato miliardi per sostenere il loro sistema imprenditoriale: "Se pensiamo che la nostra spesa pubblica annuale ammonta a circa 1000 miliardi di euro, garantire 10 miliardi l'anno per un piano analogo in Italia rientra - avverte il leader degli industriali del Lazio - in una dimensione di volontà politica e non di possibilità, per dare una visione e una prospettiva chiare al nostro Paese". "L'Italia - sottolinea Biazzo - ha bisogno di voler bene alle proprie imprese e alla crescita". . . .

