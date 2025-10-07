Biazzo (Unindustria): 'Paese dimostri di credere nelle imprese

"Il Governo e il Paese devono dimostrare di credere con i fatti nelle capacità delle imprese di guidare lo sviluppo e costruire nuove leadership industriali", come con "interventi rapidi sul costo dell'energia", o anche "un impegno deciso sulle semplificazioni", dice il presidente di Unindustria, l'associazione di Confindustria degli industriali del Lazio, Giuseppe Biazzo. Con la sua relazione all'assemblea annuale, avverte: "Oggi serve un nuovo salto in avanti degli investimenti"; con gli incentivi in scadenza, come Transizione 5.0 frenata da "un meccanismo troppo complesso", oggi "per portare avanti progetti coraggiosi le imprese hanno bisogno di incentivi certi e veloci". E' la linea del "piano industriale che Confindustria chiede al Governo" con la manovra, anche per reggere il passo con i nostri competitor europei che, come Francia e Germania, hanno stanziato miliardi per sostenere il loro sistema imprenditoriale: "Se pensiamo che la nostra spesa pubblica annuale ammonta a circa 1000 miliardi di euro, garantire 10 miliardi l'anno per un piano analogo in Italia rientra - avverte il leader degli industriali del Lazio - in una dimensione di volontà politica e non di possibilità, per dare una visione e una prospettiva chiare al nostro Paese". "L'Italia - sottolinea Biazzo - ha bisogno di voler bene alle proprie imprese e alla crescita". . . .