Berlino punta a vendere inizialmente il 3-5% di Commerzbank

Il governo tedesco intende vendere una partecipazione del 3-5% in Commerzbank , come primo passo per sfruttare il recente rally del titolo, e così avviare un'uscita dalla banca che ha salvato più di dieci anni fa. Lo riporta Bloomberg. Berlino attualmente possiede circa il 16,5% di Commerzbank, per un valore di circa 2,5 miliardi di euro. L'Agenzia finanziaria del Paese che gestisce la partecipazione, ha annunciato ieri l'intenzione di ridurre l'investimento senza rivelare di quanto.