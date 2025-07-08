Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Accordo GazaRiarmo GermaniaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Beretta NextGen, la nuova generazione del tiro al volo

Formazione di alto livello per 24 atleti under 19 della Fitav

La fabbrica d'armi Pietro Beretta cerca la nuova generazione di campioni nel tiro a volo, sia nello Skeet che nel Trap. In occasione della Coppa del Mondo (4-14 luglio) presso il Trap Concaverde di Lonato il gruppo industriale bresciano ha presentato il progetto Beretta Nextgen che prevede una selezione fino a 24 atleti, 12 per lo Skeet e 12 per il Trap, scelti tra i migliori giovani talenti, al massimo diciottenni, della Fitav (la Federazione tiro a volo).

Seguiti da coach di livello olimpico come Andrea Benelli, da atleti come Giovanni Pellielo, avranno a disposizione armi e munizioni del gruppo Beretta, oltre a un'assistenza tecnica specializzata. Dopo la fase di selezione ci saranno i piani di allenamento, valutazione e decisione.

Sarà messa a loro disposizione la Shooting Data, una piattaforma digitale e un sistema di allenamento che tiene traccia automaticamente dei dati di ripresa, li analizza e fornisce approfondimenti per il miglioramento, consente la remotizzazione degli allenamenti con un'analisi profondissima della prestazione in pedana.

"Da quasi 70 anni investiamo ininterrottamente nel mondo del tiro a volo con una visione globale - spiega Franco Gussalli Beretta, presidente di Fabbrica d'armi Pietro Beretta - . Noi in azienda lo chiamiamo 'marginal gain', ovvero mettere nelle migliori condizioni possibili i praticanti, siano questi agonisti o amatori, di godere appieno la propria passione in modo sicuro e sempre più ingaggiante. Siamo stati, siamo e saremo sempre al fianco della Federazione italiana tiro a volo: solo le azioni sinergiche permettono di arrivare a grandi risultati per il nostro movimento.

"Beretta Nextgen è un progetto ambizioso che ci vedrà in prima linea per lo sviluppo e la crescita dell'attività giovanile. La crescita del livello tecnico nel panorama internazionale ci impone un'azione più incisiva per continuare a occupare la posizione di leadership che i nostri atleti ed i nostri tecnici hanno conquistato con le tantissime medaglie vinte nelle principali manifestazioni sportive come Olimpiadi, Campionati del Mondo, Campionati Europei e Coppe del Mondo" commenta Luciano Rossi presidente di Fitav e di Issf (International Shooting Sport Federation).

