Beretta NextGen, la nuova generazione del tiro al volo

La fabbrica d'armi Pietro Beretta cerca la nuova generazione di campioni nel tiro a volo, sia nello Skeet che nel Trap. In occasione della Coppa del Mondo (4-14 luglio) presso il Trap Concaverde di Lonato il gruppo industriale bresciano ha presentato il progetto Beretta Nextgen che prevede una selezione fino a 24 atleti, 12 per lo Skeet e 12 per il Trap, scelti tra i migliori giovani talenti, al massimo diciottenni, della Fitav (la Federazione tiro a volo).

Seguiti da coach di livello olimpico come Andrea Benelli, da atleti come Giovanni Pellielo, avranno a disposizione armi e munizioni del gruppo Beretta, oltre a un'assistenza tecnica specializzata. Dopo la fase di selezione ci saranno i piani di allenamento, valutazione e decisione.

Sarà messa a loro disposizione la Shooting Data, una piattaforma digitale e un sistema di allenamento che tiene traccia automaticamente dei dati di ripresa, li analizza e fornisce approfondimenti per il miglioramento, consente la remotizzazione degli allenamenti con un'analisi profondissima della prestazione in pedana.

"Da quasi 70 anni investiamo ininterrottamente nel mondo del tiro a volo con una visione globale - spiega Franco Gussalli Beretta, presidente di Fabbrica d'armi Pietro Beretta - . Noi in azienda lo chiamiamo 'marginal gain', ovvero mettere nelle migliori condizioni possibili i praticanti, siano questi agonisti o amatori, di godere appieno la propria passione in modo sicuro e sempre più ingaggiante. Siamo stati, siamo e saremo sempre al fianco della Federazione italiana tiro a volo: solo le azioni sinergiche permettono di arrivare a grandi risultati per il nostro movimento.

"Beretta Nextgen è un progetto ambizioso che ci vedrà in prima linea per lo sviluppo e la crescita dell'attività giovanile. La crescita del livello tecnico nel panorama internazionale ci impone un'azione più incisiva per continuare a occupare la posizione di leadership che i nostri atleti ed i nostri tecnici hanno conquistato con le tantissime medaglie vinte nelle principali manifestazioni sportive come Olimpiadi, Campionati del Mondo, Campionati Europei e Coppe del Mondo" commenta Luciano Rossi presidente di Fitav e di Issf (International Shooting Sport Federation).