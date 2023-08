Benzina oltre i 2,7 euro sulla A8, chiesto intervento Gdf

La Gdf dovrà intervenire sul caso della benzina venduta a 2,722 euro sull'autostrada A8 Varese-Milano. Lo afferma Assoutenti, che presenterà una segnalazione alle Fiamme gialle sul listino record praticato dal distributore. "Vogliamo capire come sia possibile vendere un litro di benzina in modalità self a 2,722 euro al litro e quali siano le motivazioni di un prezzo così astronomico. - spiega il presidente Furio Truzzi - Per un pieno ad un'auto media, vuol dire spendere ben 136,1 euro, un salasso". "Il distributore in questione applica prezzi più alti del 35% rispetto alla media autostradale".