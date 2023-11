Benzina a 1,813 euro al litro, minimo storico

Nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, i prezzi dei carburanti alla pompa continuano a scendere, con la benzina a due millesimi dal minimo dell'anno dello scorso maggio e il gasolio sotto 1,8 euro al litro. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre Tamoil ha registrato un ribasso di un centesimo al litro. Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborate dalla Staffetta e rilevate alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, sono le seguenti: benzina self service a 1,813 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,815, pompe bianche 1,810), diesel self service a 1,793 euro/litro (-2, compagnie 1,796, pompe bianche 1,786). Per quanto riguarda la benzina servita, il prezzo è di 1,955 euro/litro (-2, compagnie 1,994, pompe bianche 1,876), mentre per il diesel servito il prezzo è di 1,935 euro/litro (-1, compagnie 1,976, pompe bianche 1,851). Il Gpl servito ha un prezzo di 0,721 euro/litro (invariato, compagnie 0,729, pompe bianche 0,712), mentre il metano servito ha un prezzo di 1,454 euro/kg (+2, compagnie 1,456, pompe bianche 1,452), e il Gnl 1,430 euro/kg (invariato, compagnie 1,434 euro/kg, pompe bianche 1,427 euro/kg). Su autostrade, invece, i prezzi sono i seguenti: benzina self service 1,902 euro/litro (servito 2,167), gasolio self service 1,880 euro/litro (servito 2,151), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,537 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.