Benzina a 1,81€, staffetta e prezzi al minimo

Seguendo i ribassi dei listini della scorsa settimana, i prezzi medi dei carburanti alla pompa continuano a diminuire, con la benzina in modalità self service che rimane ai minimi, a 1,81 euro al litro. Lo riferisce la Staffetta, sottolineando che anche in autostrada è scesa sotto quota 1,9 euro al litro. Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti, la benzina self service è a 1,810 euro al litro (-3 millesimi, compagnie 1,812, pompe bianche 1,806), il diesel self service a 1,789 euro al litro (-4, compagnie 1,793, pompe bianche 1,781). La benzina servita è a 1,952 euro al litro (-3, compagnie 1,991, pompe bianche 1,872), il diesel servito a 1,930 euro al litro (-5, compagnie 1,972, pompe bianche 1,846). Il Gpl servito è a 0,721 euro al litro (invariato, compagnie 0,729, pompe bianche 0,712), il metano servito è a 1,454 euro al kg (invariato, compagnie 1,458, pompe bianche 1,451), il Gnl è a 1,429 euro al kg (-1, compagnie 1,431 euro al kg, pompe bianche 1,427 euro al kg).