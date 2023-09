Benzina, 2,051 euro al litro in autostrada.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attraverso il proprio sito, ha pubblicato che il prezzo medio della benzina in modalità self è di 2,051 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 1,987. Secondo l'aggiornamento quotidiano del Mimit, la regione con il prezzo più alto della benzina in modalità self è la Liguria, dove è a 2,015 euro al litro, mentre il gasolio è a 1,943 euro. Tuttavia, nella Provincia di Bolzano, il prezzo del gasolio sale a 1,947 euro. La benzina più economica si trova in Veneto, dove è a 1,966 euro al litro, mentre il gasolio più conveniente è in Marche, dove è a 1,887 euro.