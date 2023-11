Benko vende il suo superyacht 'Roma' per 40 milioni di euro

Nella ricerca di nuova liquidità Benko, il magnate austriaco e fondatore della Signa, si separa di una parte della sua ricca collezione d'arte e vende anche il suo superyacht 'Roma'. Come riferisce la stampa austriaca, il panfilo lungo 62 metri è in vendita sul portale Alpha Yachting con un prezzo di 39,9 milioni di euro. 'Roma', che - secondo Vesselfinder - attualmente si trova a Mallorca, offre spazio a 12 ospiti e 12 membri di equipaggio, dispone di un cinema, una palestra, di una piscina al coperto e di uno scivolo d'acqua dalla flybridge. Secondo la stampa, si tratta di un vero e proprio affare, visto che per yacht di questo livello si deve calcolare un milione di euro a metro.