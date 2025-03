Benessere lavorativo al centro di Well@Work 2025: un approccio integrato per il futuro

"In un contesto lavorativo in continua evoluzione, il benessere non può più essere considerato un tema isolato, ma una responsabilità condivisa tra aziende e lavoratori". Lo ha detto Marco Gallo, managing director di Hrc Community, anticipando i temi che saranno trattati nel corso di Well@Work 2025 il 25 marzo a Milano. L'iniziativa, spiega una nota, metterà al centro l'importanza di un approccio integrato alla salute che tenga conto dell'interconnessione tra benessere umano, ambientale e sociale.

Secondo Gallo il benessere "deve essere integrato nelle strategie aziendali" per favorire il coinvolgimento "e rispondere alle nuove esigenze dei lavoratori, soprattutto delle giovani generazioni, che vedono nella felicità un equilibrio tra vita e lavoro". Per Gallo, "creare ambienti di lavoro sostenibili e orientati al benessere non è più un opzione, ma un investimento strategico per il futuro".

Tra i temi emergenti per il 2025, secondo Gallo, vi sono "salute personalizzata e integrata, con modelli su misura", oltre che disintossicazione digitale e "benessere mentale, per riscoprire un equilibrio tra tecnologia e vita personale" e infine il benessere "come leva strategica fondamentale". L'iniziativa rappresenta un'occasione di confronto tra istituzioni, aziende ed esperti per esplorare approcci innovativi in grado di affrontare le sfide globali legate alla salute e al benessere nei contesti lavorativi e sociali.