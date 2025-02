Ben & Jerry's: i fondatori valutano il riacquisto da Unilever

I gelati Ben & Jerry's potrebbero tornare nelle mani dei fondatori che hanno dato nome al marchio. Secondo quanto riporta Bloomberg, in alcune discussioni per ora iniziali Ben Cohen e Jerry Greenfield avrebbero infatti espresso interesse a riacquistare la loro creazione da Unilever. L'attività di Ben & Jerry's potrebbe essere valutata diversi miliardi di dollari in una vendita, il che significa che - secondo quanto riferito da alcune fonti - i fondatori avrebbero bisogno di finanziatori per realizzarla. Sull'esito delle discussioni non c'è però al momento certezza, anche perché Unilever, ribadendo l'intento di separare l'attività di gelati, ha fatto sapere che "Ben & Jerry's è una parte importante del business e non è in vendita".

Unilever persegue lo spin-off dei gelati come parte della strategia di riduzione dei costi messa in campo finora dall'ex amministratore delegato Hein Schumacher, sostituito a sorpresa questa settimana dal direttore finanziario Fernando Fernandez. L'azienda sta pianificando di quotare la nuova società ad Amsterdam, con quotazioni secondarie a Londra e New York.

Cohen e Greenfield, che hanno fondato la loro azienda con sede a Burlington, nel Vermont, nel 1978, hanno accettato di vendere Ben & Jerry's a Unilever nel 2000 per 326 milioni di dollari.