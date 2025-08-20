Martedì 19 Agosto 2025
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Ultima oraBellini nuovo ceo della Maison Valentino
20 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Bellini nuovo ceo della Maison Valentino

Rachid: 'Acceleriamo la traiettoria'

La Maison Valentino ha nominato Riccardo Bellini come ceo dal 1 settembre, al posto di Jacopo Venturini che si è dimesso lo scorso 14 agosto. "Con la nomina di Riccardo, stiamo accelerando la traiettoria di Valentino. Conosco la sua vasta esperienza nel settore del lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership che, insieme alla potente visione creativa di Alessandro Michele, porteranno avanti la Maison e amplificheranno la sua identità unica" ha dichiarato Rachid Mohamed Rachid, Presidente di Valentino in una nota su Linkedin.

"Sono onorato di entrare a far parte di Valentino, una maison iconica che unisce un patrimonio e un artigianato straordinari a una voce creativa unica. Non vedo l'ora di lavorare con Alessandro Michele e gli eccezionali team di Valentino per celebrare i valori intramontabili della Maison e scrivere il suo prossimo capitolo" ha dichiarato Bellini.

Bellini ha ricoperto in precedenza il ruolo di ceo di Maison Margiela e Chloé, oltre a ruoli dirigenziali senior nel settore commerciale e marketing presso Diesel e Procter & Gamble. Più recentemente, è stato amministratore delegato del fondo qatarino Mayhoola che detiene il 70% della casa di moda romana.

