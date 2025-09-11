Bei, 17,5 miliardi a efficienza energetica 350mila pmi Ue

Oltre 350mila piccole e medie imprese europee potranno beneficiare di nuovi finanziamenti per l'efficienza energetica grazie a un'iniziativa del Gruppo Banca europea per gli investimenti, sostenuta dalla Commissione Ue. L'istituto, in particolare, metterà a disposizione 17,5 miliardi di euro nel triennio 2025-2027, con l'obiettivo di mobilitare investimenti per oltre 65 miliardi.

"Si tratta di un passo significativo per aiutare le imprese a ridurre i costi energetici", ha dichiarato la presidente della Bei Nadia Calvino, ricordando che le Pmi "sono la spina dorsale dell'economia europea".

Dan J›rgensen, commissario Ue all'Energia, ha affermato che si "renderà più semplice l'accesso al credito e accelererà l'adozione di soluzioni innovative che fanno bene all'economia, al clima e alle comunità locali".

L'iniziativa prevede uno sportello unico per l'efficientamento energetico delle Pmi e la creazione di piattaforme di investimento dedicate, anche con partner privati.