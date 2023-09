La Banca centrale svizzera ha lasciato i tassi sul franco invariati all'1,75%, nonostante le previsioni degli analisti di un aumento al 2%. Tuttavia, non sono da escludere aumenti in futuro "se necessario". La Banca centrale di Oslo, invece, ha alzato il tasso di interesse sulla corona norvegese al 4,25%, come previsto dagli analisti. Allo stesso tempo, ha annunciato che è possibile un ulteriore incremento, "molto probabilmente a dicembre".