Bce, Visco, 'Critiche sui tassi da respingere'

"Le critiche" alla Bce sull'aumento dei tassi "troppo tardi" devono essere rivolte a chi le ha formulate. Lo ha affermato il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco intervenendo al Comitato Esecutivo dell'Abi, che ha sottolineato gli shock imprevisti come la guerra in Ucraina e l'aumento del prezzo del gas. Era necessaria una risposta, visti gli effetti di secondo livello che mantengono l'inflazione su livelli ancora non congruenti con la stabilità di fondo dei prezzi e monetaria.