BCE, Recessione possibile, rischi consistenti

La recessione rimane una possibilità di fronte al già debole contesto economico. I numerosi tagli alle stime e le sorprese negative confermano un quadro debole con consistenti rischi al ribasso. La Banca Centrale Europea (Bce) lo afferma nella sua Financial Stability Review, sottolineando che le prospettive di stabilità finanziaria rimangono fragili, con i mercati esposti a condizioni macroeconomiche avverse e agli sviluppi geopolitici, come le tensioni nel Medio Oriente che aggiungono ulteriore incertezza non solo per le possibili conseguenze sull'energia, ma anche per il loro potenziale di innescare l'avversione al rischio e minare la fiducia. Inoltre, la Bce sottolinea che, sebbene le condizioni finanziarie più stringenti si stiano progressivamente traducendo in costi più elevati per il servizio del debito, l'impatto sull'attività economica deve ancora manifestarsi e saranno sia i settori finanziari che quelli non finanziari a risentirne. Questo effetto, spiega la Bce, "è già visibile nel mercato immobiliare della zona euro, che sta conoscendo un rallentamento".