Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima oraBce, nessun impegno sulla direzione dei tassi
25 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Bce, nessun impegno sulla direzione dei tassi

La Bce "non intende vincolarsi a un particolare percorso dei tassi" e "seguirà un approccio guidato dai dati, secondo il quale le decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione". Lo si legge bollettino economico, secondo cui i rischi per la crescita economica, in precedenza orientati al ribasso, ora "sono divenuti più equilibrati": l'accordo con gli Usa sui dazi ha "ridotto l'incertezza" e gli investimenti per difesa e infrastrutture posso dare slancio alla crescita, ma dall'altro lato "un nuovo peggioramento delle relazioni commerciali potrebbe ulteriormente frenare le esportazioni".

