Bce, migliora l'accesso al credito bancario per le aziende

Migliora l'accesso al credito bancario per le aziende europee che si dicono più ottimiste per i prossimi mesi anche se la pressione sui costi resta diffusa. Dal consueto sondaggio della Bce emerge come "ci sia un lieve incremento nella disponibilità di finanziamento da parte delle banche e minori ostacoli per ottenere prestiti e una miglioramento della volontà delle banche di concederli". Diminuiscono le aziende che segnalano una stretta delle condizioni finanziarie nel secondo trimestre 2024. Le imprese si dicono pù ottimiste sugli sviluppi del business nei prossimi e cala la percentuale di quelle che segnalano una riduzione degli utili. le attese per l'inflazione indicano una crescita nei prossimi 12 mesi fra il 3 e il 3,3%.