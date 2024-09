Bce, in calo le attese d'inflazione dei consumatori

Le attese d'inflazione dei consumatori dell'area euro sono scese ulteriormente ad agosto, portandosi al 2,7% nell'orizzonte a 12 mesi da 2,8% di luglio. In calo anche la proiezione a tre anni, al 2,3% da 2,4%. Lo scrive la Banca centrale europea nella sua Indagine sulle attese dei consumatori. Il calo generalizzato dell'inflazione in diversi Paesi dell'area euro sta intanto facendo salire velocemente le 'scommesse' dei trader dei mercati monetari sui tassi futuri. Secondo la Bloomberg, contro uno scenario che dava per probabile un prossimo taglio dei tassi solo a dicembre, ora il mercato dà all'80% la probabilità di un taglio anticipato nella riunione del 17 ottobre. In media è atteso un taglio dei tassi d'interesse di 20 punti base.