Bce, economisti alzano la stima 2025 sul Pil area euro a +1,2%

La crescita dell'area euro nel 2025 dovrebbe essere dell'1,2%, in lieve rialzo rispetto all'1,1% atteso tre mesi fa, e l'inflazione si attesterebbe al 2,1% contro il 2% precedente. E' quanto emerge dall'indagine della Bce fra gli economisti, che conferma per il 2026, 2027 e per il lungo termine (2030) rispettivamente una crescita dell'1,1%, 1,2% e 1,3%, e un'inflazione all'1,8%, al 2% e ancora al 2%.

"I dazi - si legge nella survey della Bce - sono attesi avere un leggero impatto al ribasso sull'inflazione nel breve termine e un impatto grosso modo neutrale nel 2027 e più a lungo termine", e "un impatto al ribasso sulla crescita reale, specie nel breve termine".

