Bce, dall'Ia rischi per il sistema finanziario

Se il sistema finanziario abbraccerà in larga misura l'intelligenza artificiale, e i fornitori di strumenti di Ia saranno concentrati, "i rischi operativi (incluso il rischio di cyberattacchi), la concentrazione di mercato e le esternalità delle istituzioni 'too-big-to-fail' potrebbero aumentare". Lo si legge in un'anticipazione del Rapporto Bce sulla stabilità finanziaria. "Un'ampia adozione dell'Ia potrebbe spingere verso un 'effetto-gregge degli operatori finanziari e aumentare le correlazioni di mercato", prosegue il Rapporto. Di fronte all'emergere di rischi che l'attuale assetto normativo non può fronteggiare, "potrebbero dover essere considerate iniziative mirate".