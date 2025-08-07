Bce, crescita dell'eurozona rallenta, alta incertezza

Un "significativo rallentamento della crescita economica nel secondo trimestre" per l'eurozona e "una moderazione dello slancio nel breve periodo, in un contesto di elevata incertezza". E' quanto segnala la Bce nel suo bollettino economico secondo cui "indagini recenti rilevano un'espansione nel complesso modesta sia nel settore manifatturiero sia in quello dei servizi. Al tempo stesso, i maggiori dazi effettivi e attesi, il rafforzamento dell'euro e la persistente incertezza geopolitica riducono la propensione delle imprese a investire".