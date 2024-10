Bce all'Italia, siamo cauti ma direzione tassi è chiara

La Bce ascolta "tutte le opinioni attentamente e con mente aperta". Lo dice il vice-presidente della Bce, Luis de Guindos, in risposta alle critiche nei confronti della cautela della Bce nel tagliare i tassi arrivate nei mesi scorsi da alcuni politici italiani. "Ai cittadini italiani ed europei direi che è importante essere cauti e prudenti", dice de Guindos in un'intervista all'ANSA. Abbiamo ridotto i tassi d'interesse e la traiettoria della nostra politica monetaria è molto chiara, ma il livello di incertezza è enorme e non possiamo fare errori".