Bce, accordo quadro per 5 progetti euro digitale, c'è anche Nexi

La Bce "ha firmato gli accordi quadro con i provider di cinque componenti dell'euro digitale e i relativi servizi": fra le cinque componenti assegnate c'è la modalità di pagamento offline che la moneta digitale offrirà, valore di base 220,7 milioni di euro con un massimale di 662,1 milioni. Capofila del progetto l'azienda tedesca di securitytech Giesecke+Devrient con l'italiana Nexi e Cap Gemini. Lo si legge in una nota della Bce.

"La collaborazione tra Giesecke+Devrient (G+D), Nexi e Capgemini è stata selezionata per sviluppare una soluzione completa che permetta agli utenti e ai commercianti di effettuare pagamenti in euro digitale anche offline, senza il coinvolgimento di terzi. La possibilità di pagare offline è una delle caratteristiche principali dell'euro Digitale, garantendo privacy e sicurezza come avviene oggi con il contante", si legge in una nota congiunta delle tre aziende.