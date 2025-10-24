Bcc Roma: nella Capitale impieghi a 5,1 miliardi (+3,9%)

Impieghi a quota 5,1 miliardi (+3,9% rispetto all'anno precedente) e una raccolta che ammonta a 8,8 miliardi di euro (+6,8%). Sono i numeri registrati da BCC Roma nella Capitale al 30 giugno 2025 presentati alla riunione locale della Banca con i soci del quadrante Est di Roma, alla presenza di oltre 300 persone. Si è trattato della prima delle due riunioni dedicate ai soci della Capitale. La prossima si terrà il 27 novembre all'Auditorium Parco della Musica con i soci di Roma città e hinterland. I soci Bcc Roma della Capitale sono in tutto 20mila.

Con le riunioni locali - complessivamente 10 - la Banca sta incontrando i soci di tutti i territori in cui opera (Lazio, Abruzzo, Molise e Veneto). Altrettanto importante, nell'ultimo anno, è stata l'attività portata avanti dai Comitati Locali dei Soci BCC Roma operanti nella Capitale. In totale i Comitati hanno riconosciuto nell'ultimo anno quasi 650mila a fondo perduto per attività di beneficenza a parrocchie, enti di volontariato, associazioni impegnate nel sociale, ma anche per eventi di promozione del territorio.

"Vogliamo ribadire e rilanciare - ha detto il Presidente BCC Roma Maurizio Longhi - l'identità cooperativa mutualistica che ci rende diversi in un settore bancario nel quale la spinta alle aggregazioni continua a ridisegnare la mappa del credito. Noi proseguiamo con coerenza nella nostra strada di autonomia e presenza nei territori delle nostre filiali, che restano aperte proprio dove le comunità hanno più bisogno di una intermediazione creditizia aperta all'ascolto ed alla comprensione delle esigenze dei soci e dei clienti e quindi pronta a offrire le soluzioni creditizie e finanziarie più giuste".

Al 30 giugno 2025, ha ricordato il Direttore Generale Gilberto Cesandri, BCC Roma può contare su una raccolta allargata di 18,1 miliardi (+13,1%) e impieghi alla clientela per 10,9 miliardi (+7,2%). La Banca vanta circa 1,5 miliardi di Fondi propri e un Cet1 pari al 30,1%, largamente superiore ai requisiti prudenziali richiesti.