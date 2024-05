Bcc banca Iccrea, meno emissioni e sostegno a Pmi e famiglie

Meno emissioni, social bond, promozione degli investimenti sostenibili e sostegno a famiglie e pmi cui va l'81% degli impieghi lordi, Nella dichiarazione non finanziaria di Bcc Banca Iccrea si sottolinea come il dato sui finanziamenti "testimonia la concreta azione volta a favorire il benessere delle famiglie e delle imprese" Sul fronte delle erogazioni creditizie, nel 2023 sono stati di rilievo sia i finanziamenti a impatto sociale, che si attestano a circa 7,6 miliardi di euro, sia i finanziamenti a impatto ambientale, pari a 748 milioni di euro. Le misure di beneficenza e sponsorizzazioni ammontano complessivamente a oltre 47 milioni di euro. L'Asset Under Management Esg ha superato i 10,9 miliardi di euro attestandosi al 44% del totale delle masse gestite e collocate dal gruppo. A inizio del 2024, il gruppo ha concluso l'emissione di un terzo Social Bond, da 500 milioni di euro, con l'obiettivo di supportare l'economia reale attraverso l'erogazione di finanziamenti a favore di Pmi operanti in aree economicamente svantaggiate, giovani imprenditori e imprenditoria femminile. Infine è proseguito in corso d'anno il percorso di contenimento e riduzione delle emissioni di gas serra con risultati positivi sia con riferimento alle emissioni dirette derivanti dalle attività del gruppo che a quelle indirette derivanti dai consumi di energia elettrica acquistata da terzi .