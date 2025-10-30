BasicNet, nei 9 mesi +2,5% il fatturato consolidato

BasicNet - società che controlla, fra gli altri, i marchi Robe di Kappa, Sebago, Superga e KWay - ha realizzato nei nove mesi 2025 vendite aggregate dei prodotti recanti i marchi del gruppo, sviluppate nel mondo dal network, pari a 909 milioni di euro, in crescita del 7,3%. Il fatturato consolidato è pari a 303,4 milioni (296,0 milioni al 30 settembre 2024, +2,5%).

L'ebitda è pari a 39,8 milioni (40,6 milioni al 30 settembre 2024), l'ebit a 23,4 milioni (26,9 milioni), dopo lo stanziamento di ammortamenti dei beni materiali e immateriali per 7,7 milioni e ammortamenti dei diritti d'uso per 8,7 milioni, in crescita per le nuove aperture (11 punti vendita diretti). Si tratta di risultati pro forma, che escludono gli effetti straordinari derivanti dalla cessione, perfezionata il 28 febbraio scorso, di circa il 40% della partecipazione societaria in K-Way e, in particolare, i relativi costi (pari a 18,8 milioni). La plusvalenza derivante dalla vendita, provvisoriamente pari a 140,1 milioni, è rilevabile esclusivamente nel bilancio separato di BasicNet.

La posizione finanziaria netta verso banche, che include gli effetti della vendita della partecipazione in K-Way, si azzera sostanzialmente, migliorando rispetto ai 90,8 milioni negativi del 31 dicembre 2024. La posizione finanziaria netta passa dai -142 milioni al 31 dicembre 2024 ai -61 milioni al 30 settembre 2025.